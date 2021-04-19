Москва, , 18:01 — REGNUM Уголовные дела по фактам минирований и обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе возбуждены Следственным комитетом РФ, сообщили 19 апреля в пресс-службе ведомства.

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В частности, ведётся расследование такого преступления как минирование участка на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива «Пульс-90» между сёлами ЛНР — Николаевка и Пархоменко. ВСУ заминировали участок земли, и 40-летний мирный житель 17 апреля 2021 г. подорвался на одной из этих мин и получил ранения.

СКР также указывает на то, что установлены массовые обстрелы территорий Донбасса со стороны ВСУ, которые осуществлялись после достигнутой в конце июля прошлого года договорённости о прекращении огня. В результате этих обстрелов 25 объектов гражданского жизнеобеспечения получили повреждение, кроме того, пострадали свыше 170 жилых домов.

Российское ведомство заявило, что ВСУ вели обстрелы и минирование тех районов, где нет никаких военных объектов. Эта деятельность преступна, поскольку направлена на убийство или причинение тяжкого вреда здоровью неограниченному числу гражданских лиц, не участвующих в вооружённом конфликте.

Всё это является нарушением со стороны ВСУ Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней. Уголовные дела возбуждены по статье о применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ.

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