Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга не согласился с выводами о многочисленных нарушениях, которые выявила Контрольно-счетная палата (КСП) во время проверки работы Фонда за 2018−2020 годы. Так, по словам генерального директора Фонда Петра Погребняка, упомянутое в отчёте КСП выделение 220 млн рублей на премии не является нарушением, передает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, КСП в ходе проверки нашла многочисленные нарушения использования средств бюджета города некоммерческой организацией «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В их числе в отчёте палаты называлось необоснованное выписывание премий сотрудникам Фонда, неэффективные расходы и низкое качество капремонта многоквартирных жилых домов.

Однако руководство Фонда с заключением КСП не согласилась и указало, что все траты, да и работа организации в целом, полностью подконтрольна исполнительной власти города. Что касается 220 млн рублей, потраченных на премии сотрудникам, то Погребняк указал, что в фонде есть выстроенная система заработной платы. Каждый работник, помимо оклада, ежемесячно получает премию, которая выплачивается за достижение определенных коэффициентов или показателей эффективности.

«Это не деньги, дополнительно взятые откуда-то, это деньги, которые изначально заложены в статьи расходов, — пояснил он. — В Фонде работают в основном инженерно-технические специалисты — люди, которые занимаются строительным контролем, подготовкой проектно-сметной документации. Это люди с высшим образованием, с высокой квалификацией».

Он указал, что средняя зарплата в Фонде составляет 69,8 тыс. рублей, что сопоставимо со средней зарплатой в строительной отрасли.

«Мы стараемся держать зарплаты на среднем уровне», — подчеркнул Петр Погребняк.

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