Киев, , 17:59 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине несколько стабилизировалась, заявил вечером 19 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По словам министра, очередной пик заболеваемости COVID-19 пройден, и сейчас наблюдается положительная динамика.

«По сравнению с позапрошлой неделей на Украине сократилось количество новых заболевших на 14 тысяч… Это обнадеживающие данные», — заявил Степанов.

Он отметил, что в ближайшее время будет наблюдаться снижение количества заболевших, «но это не значит, что всем нам надо расслабляться».

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта и начале апреля на Украине регистрировали около 20 тыс. новых случаев заболеваемости ежеденевно. В настоящий момент большая часть страны находится в т.н. «красной зоне», предполагающей наиболее жесткие ограничения. Накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве, Харькове и Днепропетровске ситуация с заболеваемостью остается критической.