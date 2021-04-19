Москва, , 17:50 — REGNUM Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» оценивается в 97,6% по результатам анализа данных за четыре месяца вакцинации в России. Об этом сообщили 19 апреля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что среди 3,8 млн российских граждан, полностью привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%.

В РФПИ отметили, что такой результат делает «Спутник V» наиболее эффективной вакциной от коронавируса из имеющихся в мире на сегодняшний день.

Сообщается также, что заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения в России за сопоставимый период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%.

Комментируя полученные данные, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что эффективность «Спутник V» на практике оказалась ещё выше, чем предполагалось в ходе её испытаний. Он напомнил, что данные, опубликованные медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%.

Данные проведённого анализа и полученные на их основе расчёты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае текущего года, сообщили в РФПИ.