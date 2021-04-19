Лондон, , 17:54 — REGNUM Премьера второй одноименной киноадаптации британского исторического драматического сериала «Аббатство Даунтон» запланирована на 22 декабря, сообщает 19 апреля Associated Press.

Режиссером фильма выступил Саймон Кертис («7 дней и ночей с Мерелин Монро»). С оригинальным актерским составом на главных ролях, фильм продолжает историю жизни семейства Кроули.

Детали нового сюжета пока что неизвестны, но сообщается, что съемки второй части начались неделю назад.

Напомним, что первый фильм собрал в мировом прокате более $195 млн при бюджете в $20 млн.