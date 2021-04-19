Тюмень, , 17:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 54 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 апреля коронавирусом заразился 34 591 человек. Выздоровели 32 902 человека, скончался 441 пациент с COVID-19.