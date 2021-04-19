Москва, , 18:14 — REGNUM Блогер и участница различных ток-шоу Диана Шурыгина пребывает в отделении наркологии. Об этом 19 апреля пишет издание StarHit.

По данным издания, Шурыгина пожаловалась на самочувствие и самостоятельно отправилась в клинику. «Я лежу в психдиспансере. Наркология. В легком отделении наркологии», — поделилась блогер.

В начале апреля Диана Шурыгина уже проходила лечение. Причиной пребывания в клинике блогер называла душевные переживания и депрессию.

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