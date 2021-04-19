Сочи, Краснодарский край, , 17:36 — REGNUM Более 70 незаконно возведенных зданий выявлено в Сочи с начала 2021 года, об этом сообщил в телеграм-канале 19 апреля глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

«Усилим работу по сносу самовольных объектов на территории Сочи. В этом году уже выявлено более 70 незаконных зданий, по всем своевременно подали иски в суд. Всего в работе у правового департамента сейчас более 600 материалов в судах различной инстанции, по каждому доведём дело до конца», — написал глава администрации.

Он уточнил, что специалисты администрации постоянно мониторят сайты по продаже жилых помещений и квартир. Если в 2020 году в УВД и прокуратуру мэрия направила запросы о проверке 86 интернет-ресурсов, занимающимися продажей недвижимости, то в 2021 году — уже более 800 подобных запросов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 2020 года в Сочи снесено 29 крупных объектов самовольного строительства, 14 объектов в стадии сноса. Информация о выявленных самовольных постройках регулярно публикуется управлением муниципального земельного контроля администрации Сочи.