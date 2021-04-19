Барселона, Испания, , 17:33 — REGNUM 19 апреля испанская газета Mundo Deportivo сообщила о трансферном интересе «Зенита» из Санкт-Петербурга к 27-летнему центральному защитнику сборной Франции и каталонской «Барселоны» Самуэлю Умтити, которого transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро. Однако «сине-гранатовые» намерены дождаться более привлекательного предложения. «Барселона» рассчитывает отпустить футболиста чтобы сэкономить на зарплате.

В текущем сезоне Самуэль Умтити, проиграв конкуренцию за место в основе Рональду Араухо и Оскару Мингесе, принял участие лишь в тринадцати матчах во всех турнирах.

Умтити перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро. Контракт француза с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2023 года.