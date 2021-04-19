Москва, , 17:39 — REGNUM Прожиточный минимум является нерепрезентативным показателем бедности в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Росстат им манипулирует для того, чтобы занижать реальную картину бедности. Российский прожиточный минимум составляет 11,65 тысяч. Проблематично жить на такую сумму, когда только коммуналка составляет 5 тысяч, расходы на лекарства составляют еще 1−2 тысячи», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, подобного рода подход в работе Росстата характерен не только для определения числа бедных, но и других показателей, например, инфляции.

«Росстат и инфляцию считает тоже специфической методологией: за базу берутся минимальные цены, которые есть только в одном закрытом магазине Росстата. Допустим, килограмм сахара стоит 46−100 рублей со средней ценой 55−60, Росстат будет считать свою корзину по 46 рублей. Насколько это показательно? Главное, что правительство, контролируя Росстат, выполняет практически все показатели, хорошо работают, значит. Я бы использовал другие показатели для оценки. По статистике 65−70% граждан не имеют сбережений — это экспресс-тест для оценки уровня бедности в стране. Его реальный уровень составляет как раз и составляет 60−70%», — заявил Манкевич.

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