Москва, 19 апреля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Прожиточный минимум является нерепрезентативным показателем бедности в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина.

«Росстат им манипулирует для того, чтобы занижать реальную картину бедности. Российский прожиточный минимум составляет 11,65 тысячи. Проблематично жить на такую сумму, когда только коммуналка составляет 5 тысяч, расходы на лекарства составляют еще 1−2 тысячи», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, подобного рода подход в работе Росстата характерен не только для определения числа бедных, но и других показателей, например, инфляции.

«Росстат и инфляцию считает тоже специфической методологией: за базу берутся минимальные цены, которые есть только в одном закрытом магазине Росстата. Допустим, килограмм сахара стоит 46−100 рублей со средней ценой 55−60, Росстат будет считать свою корзину по 46 рублей. Насколько это показательно? Главное, что правительство, контролируя Росстат, выполняет практически все показатели, хорошо работают, значит. Я бы использовал другие показатели для оценки. По статистике 65−70% граждан не имеют сбережений — это экспресс-тест для оценки уровня бедности в стране. Его реальный уровень как раз и составляет 60−70%», — заявил Манкевич.