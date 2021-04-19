Челябинск, , 17:31 — REGNUM Спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш заработал в 2020 году 9 676 886,13 рубля. Сведения о доходах опубликованы на сайте регионального законодательного органа.

В 2019 году его доход составлял 8 725 283,89 рубля. Супруга политика тоже прибавила в деньгах, заработав 4 371 092,45 рублей вместо прежних 3 526 095,36.

В собственности у Мякуша имеется гараж. А его супруга владеет третью квартиры, площадь которой составляет 58 кв. метров, а также ещё двумя квартирами, двумя гаражами, двумя участками земли, жилым домом и дачным домом.