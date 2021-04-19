Гавана, , 17:30 — REGNUM Новым главой Компартии Кубы стал кубинский президент Мигель Диас-Канель, сообщается 19 апреля в Twitter партии.

Соответствующее решение принято на 8-м конгрессе кубинской Компартии: за кандидатуру Диас-Канеля проголосовало большинство депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы освободилась 16 апреля: о своём уходе с поста объявил Рауль Кастро.

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