Киев, , 17:30 — REGNUM Москва в настоящий момент угрожает Киеву дальнейшим выдворением украинских дипломатов со своей территории, заявил 19 апреля заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире телевидения.

«Мы столкнулись с тем, что российская сторона начала угрожать последующими репрессиями и выдворением наших дипломатов, если мы объявим персоной нон-грата кого-то не того», — заявил Енин.

Дипломат отметил, что украинская сторона настроена в отношении таких заявлений «абсолютно решительно» и четко продемонстрирует России, что не будет поддаваться на такие «провокации».

Также Енин пообещал, что Украина и в дальнейшем будет делать всё возможное, чтобы отстаивать права и интересы своих граждан «даже на территории государства-агрессора», но признал, что говорить о «нормальной деятельности» посольства Украины в России сейчас не приходится.

ИА REGNUM напоминает, что ранее МИД России принял решение выслать украинского консула в Санкт-ПетербургеАлександра Сосонюка, которого сотрудники ФСБ России задержали за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов. В ответ МИД Украины направил ноту об объявлении сотрудника посольства России в Киеве Черникова персоной «нон грата».