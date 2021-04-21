Москва, 21 апреля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Мигран Мигранович Бастанджян (1913−1958) не сразу попал на фронт. С августа 1941 по сентябрь 1942 года служил в 11-м кавалерийском полку НКВД в Средней Азии. На передовой оказался в октябре. Воевал на Кавказе и под Сталинградом. Был дважды ранен.

Мигран Мигранович Бастанджян

С 1943 года в звании красноармейца был парторгом батальона 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии в 6-й армии.

В ночь на 26 ноября при переправе через Днепр Бастанджян в составе батальона участвовал в высадке десанта в районе села Каневское (Запорожский район). Когда по обнаруженным при подходе к берегу лодкам немцы открыли огонь, парторг первым бросился в воду, увлекая бойцов, которые, сбив передовое охранение, продвинулись вперед. В первую же ночь противник контратаковал десантников. Не растерявшись и не поддавшись панике, Бастанджян, находясь на левом фланге батальона, организовал его оборону. Под командованием красноармейца бойцы отбили три контратаки врага, а Мигран Мигранович лично уничтожил трех гитлеровцев.

Днем парторг участвовал в разведке, подавив две неприятельские пулеметные точки. Позднее в бою за Каневское, заменив убитого бронебойщика, подбил неприятельскую бронемашину.

На следующий день принял участие в отражении еще трех контратак. В ходе последней поднял бойцов в штыковую атаку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года Бастанджяну было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена медали Золотая Звезда (№ 3444).

Войну Мигран Мигранович закончил лейтенантом. В октябре 1945 г. вернулся в Сухуми, работал директором дома отдыха имени Н. Баумана в Гаграх.