Ханты-Мансийск, , 17:28 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 19 апреля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 55 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 19 апреля в Югре зарегистрировано 55 370 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 039 человек, 788 пациентов с COVID-19 скончались.