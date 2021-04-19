Краснодар, , 17:27 — REGNUM Следствие по уголовному дело о пожаре в многоэтажном жилом доме в сентябре 2020 года, в результате которого были уничтожены десятки квартир, завершено, материалы готовятся к передаче в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону 19 апреля.

Обвиняемым по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») проходит 38-летний местный житель. Пожар произошёл в одной из квартир на седьмом этаже пожар, в результате которого сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Площадь возгорания составила более четырёх тысяч квадратных метров.

Следствием установлено, что обвиняемый построил дом в 2011 — 2012 годах. Последний, седьмой этаж этого дома вместо технического в нарушение требований противопожарной безопасности был оборудован под жилые помещения. На нем отсутствовали брандмауэры, внутренний объем помещений разделялся от чердачного только посредством натяжного потолка из ПВХ материала.

«Допущенные на стадии строительства существенные нарушения способствовали и привели к распространению в ночь на 13 сентября 2020 года пожара и полному уничтожению жилых помещений и причинению имущественного ущерба», — сообщили в пресс-службе.

Установлено, что причиной пожара стало замыкание электрического провода сплит-системы, возгорание распространилось в подкровельное пространство, а затем и по всей площади этажа — этому способствовало отсутствие противопожарных преград.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.