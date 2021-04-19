Москва, , 17:26 — REGNUM Госдума завтра, 20 апреля, обсудит в первом чтении законопроект, направленный на содействие занятости населения, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Инициатива предполагает реформу служб занятости.

«Необходимость внесения поправок в закон о занятости продиктована самим временем — нужно расширять список услуг, которые можно получить через портал госуслуг. В том числе, законопроект упрощает для человека, который оформляет пособие по безработице, сам процесс сбора документов: не нужно будет ходить по инстанциям и собирать десятки справок», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Служба занятости сможет не только предлагать свободные вакансии, которые есть у нее в базе, но и поддерживать безработных в открытии своего дела, в том числе, в качестве самозанятых (в том числе это касается финансовой помощи).

Законопроект о реформе сферы занятости был внесен в Госдуму депутатами «Единой России», принятие закона позволит упростить поиск работы и создать единый для всей страны рынок труда в том числе с помощью портала «Работа в России».

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