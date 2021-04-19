Москва, , 17:30 — REGNUM Количество бедных жителей России существенно меняется в зависимости от того, какую систему расчета использовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Если взять за основу 1,9 долларов в сутки по методике Всемирного банка, то окажется, что в России практически победили бедность, если брать 5,5 долларов в день как критерий для страны со средним уровнем дохода, среди населения России бедными окажутся только 3−5% населения. Однако картина резко изменится, если начать применять параметры развитых стран для оценки уровня бедности. В них этот показатель оценивается относительно медианных доходов. И бедными считаются те, у кого доходы ниже 60% или 2/3 от медианного дохода.

«Например, средняя зарплата в России составляет 51 тысячу рублей, а медианная — 35 тысяч рублей. 60% от медианной зарплаты — 21 тысяча рублей, те, кто ниже, станут бедными по такой методологии. В таком случае бедных будет уже 26−30% от населения, что ближе к истине. Однако, опять же, это критерий относительный», — заявил экономист.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист предложил разработать критерии оценки бедности в России