Рим, , 17:21 — REGNUM Новым президентом Ассоциации европейских клубов стал Карл-Хайнц Румменигге — председатель правления ФК «Бавария», написал 19 апреля Хосе дель Валле — журналист ESPN в Twitter.

дель Валле «Карл Хайнц Румменигге, председатель «Баварии» (Мюнхен, Германия) принимает на себя роль [Андреа] Аньелли в АЕК».

Напомним, ранее стало известно, что президент ФК «Ювентус» (Турин, Италия) Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов. Это произошло на фоне решения создать новый футбольный турнир — Суперлиги Европы.

Суперлига Европы организована 12 клубами, включая «Манчестер Юнайтед», «Барселону», «Реал», «Ювентус». Ассоциация европейских клубов выступило против создания Суперлиги.

Читайте ранее в этом сюжете: РФС выступил против создания Суперлиги