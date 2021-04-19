Москва, , 17:19 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с коррупцией, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Вводится понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица». Им признается физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства, на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено правом осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли), в интересах своих участников или иных выгодоприобретателей.

Также устанавливается понятие «протектор». Им может выступать физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица или в соответствии с ее личным законом наделено правом контролировать действия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвовать в деятельности такой иностранной структуры.

При этом необходимо отметить, что полномочия протектора чаще всего определяются договором об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица, указали в правительстве.

Проект федерального закона уточняет обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по раскрытию своего статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, а также вводит обязанность для доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица при приеме на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, фиксировать, хранить информацию в отношении своих клиентов.

Кроме того, предусматривается, что вышеуказанные требования в части идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации в отношении своих клиентов также распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они действуют в качестве (или создают условия для другого лица, чтобы оно действовало в качестве) доверительного управляющего в трасте или осуществляют эквивалентные функции для любой другой формы юридического образования.