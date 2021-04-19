Киев, , 17:16 — REGNUM Президенту Зеленскому следует вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против политических экспертов, потому что этот советчик по факту посоветовал наступить на те же грабли, на которые свое время наступил Яценюк, который до сих пор считается самым токсичным политиком Украины, считает политический обозреватель Николай Васильковский.

Свое мнение эксперт выразил в статье для издания «Капитал», посвященной т.н. «делу Дудкина», материал опубликован сегодня, 19 апреля.

Васильковский уверен, что Дудкина фактически спасли народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), председателем политсовета которой является Виктор Медведчук.

«Если бы эксперта не поддержала группа народных депутатов от оппозиции, неизвестно, сколько времени ему пришлось бы провести за решеткой. Фактически Дудкина спасли соратники Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые нашли ему адвоката, ходили на суды и всячески поддерживали в неволе. Оппозиционеры добились, чтобы суд разрешил выпустить Дудкина из СИЗО под залог, а затем сами собрали и внесли необходимые 2 млн гривен», — подчеркнул политолог.

Далее он напомнил, что в последний раз подобная попытка свести счеты с неугодными политическими экспертами наблюдалась в 2016 году — тогда Яценюк и его соратники решили запустить «дело политологов», чтобы обвинить экспертов в низких рейтингах «Народного фронта». Тогда это привело к резкому падению рейтингов на тот момент президента Порошенко.

«Яценюк, Турчинов и прочие «фронтовики» решили, что виноват не Яценюк, который на Майдане обещал европейские стандарты жизни, а после захвата власти погрузил украинцев в экономический ад, а политологи и другие эксперты, посмевшие критиковать «молодого премьера». Для этого и было решено провести показательное «дело политологов» — разоблачить, арестовать и осудить группу экспертов, обвинив их в том, будто они чернили «светлый образ» Яценюка и «Народного фронта», действуя, понятное дело, по заказу Кремля. Впрочем, вся эта затея закончилась, едва начавшись, потому что информация просочилась в прессу и конгениальный план Яценюка-Турчинова разоблачили. Как мы помним, ни Яценюка, ни «Народный фронт» это не спасло, они отправились на обочину политической жизни, но при этом «кинули подлянку» и действующему президенту Порошенко. Ведь если Яценюку и компании терять было уже нечего, имея рейтинг меньше 1%, то «дело политологов» настроило часть экспертов против действующей власти», — напомнил специалист.

Он выразил мнение, что в сегодняшних реалиях даже «проплаченные» блогеры и эксперты теперь эту власть боятся, ненавидят, и «дело Дудкина» еще долго будут вспоминать Зеленскому, подчеркивая, что это пример политических репрессий против оппозиции. В то же время, по мнению Васильковского, соратники Виктора Медведчука из ОПЗЖ показали, что способны законными методами бороться против репрессий.

ИА REGNUM напоминает, что 14 апреля политолога Юрия Дудкина, которого СБУ подозревает в государственной измене, отпустили из СИЗО под залог в 2 млн грн, который внесли за эксперта депутаты ОПЗЖ. На первом брифинге Дудкин отметил, что дело против него — это спецоперация, а все документы были сфабрикованы. Он пообещал и далее высказывать свою точку зрения в отношении действующей власти и тех негативных, деструктивных процессов, которые происходят на Украине.