Екатеринбург, , 17:16 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал за 2020 год 6 297 636 рублей. Соответствующая информация указана в декларации о доходах, документ размещён на официальном сайте главы региона.

В 2019 году доходы губернатора оценивались в 5,84 млн рублей. Рост за 2020 год составил почти 8%.

Куйвашев имеет в собственности квартиру площадью 144 кв. м, также он владеет одной третьей части квартиры площадью 131,7 кв. м (две другие части находятся в собственности супруги губернатора и его несовершеннолетнего сына).

Жена главы региона задекларировала 5,4 млн руб. Её доходы за год упали на 54%. На супругу Куйвашева записана квартира площадью 118,7 кв. м, доля в другой квартире, нежилое помещение площадью 50,7 кв. м, а также доли в двух нежилых помещениях и автомобиль Toyota RAV 4.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в открытом доступе появились декларации свердловских депутатов Госдумы.

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