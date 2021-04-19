Красногорск, , 17:20 — REGNUM На территории лесов Подмосковья открыт пожароопасный сезон. Об этом 19 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Подобные меры связаны с наступлением устойчивой теплой погоды, сходом снежного покрова, а также с увеличением риска лесных пожаров. В этой связи председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир призвала жителей региона не разводить костры при посещении левов, не устраивать палов сухой травы, не бросать непотушенные спички и окурки.

«С сегодняшнего дня все силы и средства переводятся в режим высокой готовности к тушению лесных пожаров, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов», — заявила Казимир.

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