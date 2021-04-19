Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Сайты Reddit, Pinterest и Alibaba оказались одними из самых вредоносных для атмосферы Земли. Их посещение приводит к колоссальным выбросам углекислого газа, сообщается в отчёте, опубликованном платформой сравнения энергии uSwitch.

Среди сотен сайтов, которые исследовались специалистами, первое место по показателю загрязнения заняла платформа Reddit, которая выделяет примерно 13,05 граммов углекислого газа лишь за 69 кликов во время одного посещения. Это эквивалентно проезду 5 километров на автомобиле. Pinterest за посещение в среднем выделяет 12,43 граммов CO 2 , а Nintendo 11,43 граммов. Victoria's Secret, Uniqlo, Banggood и Alibaba также оказались сайтами, оставляющими наибольший углеродный след.

Отмечается, что самым безвредным из популярных ресурсов в интернете стала «Википедия», производящая за посещение 0,04 грамма углекислого газа. Второе место заняла LinkedIn, а третье — H&M. Также в десятку «чистых» ресурсов вошли PayPal, WordPress и криптовалютная биржа Coinbase.

Как сообщало ИА REGNUM, по расчётам «Гринпис», доля глобальной цифровой экосистемы в мировом потреблении электроэнергии в 2017 году составила 7%, а в 2020-м она может вырасти до 12%.

Один поисковый запрос в интернете сопровождается в среднем выбросом 6 граммов СО2 при выработке энергии, необходимой для работы отправляющих и хранящих информацию машин, которые обеспечивают ответ на ваш запрос.