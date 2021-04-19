Тегеран, , 17:06 — REGNUM Запрет въезда в Иран для американских и британских журналистов будет рассматриваться в иранском парламенте, передаёт 19 апреля Press TV.

Эти ограничения могут быть введены в отношении тех журналистов, которые выступают в поддержку санкций против Ирана. Об этой инициативе сообщил Сейед Насер Мусави-Ларгани — член руководящего совета иранского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран, начиная с 2015 года, сворачивал свою ядерную программу, рассчитывая на отмену американских санкций — в рамках так называемой ядерной сделки.

При 45-м президенте США Дональде Трампе американцы покинули ядерную сделку: Вашингтон и Тегеран перешли к резкой риторике, и не только.

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