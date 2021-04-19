Подгорица, , 17:05 — REGNUM Согласно опросу, проведенному британской службой Cable, Черногория со средним показателем 1,8 евро (1,18 доллара США) за гигабайт занимает 112-е место в мире по ценам на мобильный интернет.

В исследовании учли данные 230 стран.

Сравнивая цены на Западных Балканах, Сербия занимает 72-е место, Северная Македония 52-е, Босния и Герцеговина 126-е и Албания 141-е (2,80 доллара США).

Хорватия заняла 122-е место, а Словения — 95-е.

Согласно этому исследованию, в Израиле самый дешевый мобильный интернет в мире, средняя цена которого составляет 0,05 доллара за гигабайт.