Киев, 19 апреля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Готовность военных подразделений Украины к вторжению кардинально отличается от той, которая была в 2014 году ‑ и с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности, заявил 19 апреля глава МВД страны Арсен Аваков по результатам инспекции подразделений, расположенных в зоне проведения карательной операции против жителей Донбасса.

Mvs.gov.ua Арсен Аваков инспектирует подразделение МВД на побережье Азовского моря

Согласно информации пресс-службы МВД, в ходе учений министру продемонстрировали действия спецподразделения КОРД в случае захвата берегового сооружения — его штурм и захват злоумышленников путем десантирования из воды.

«Мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка «Азов», работу береговых служб системы МВД. Поскольку побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины», — сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что в ходе инспекции он увидел — все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач, соответственно, «нападение на Украину не будет легкой прогулкой для агрессора».

ИА REGNUM напоминает, что с начала марта власти Украины и высокопоставленные военные постоянно заявляют о якобы военной угрозе вторжения России. В Киеве считают, что наиболее вероятным сценарием является вторжение в Херсонскую область страны, соседствующую с Крымом.