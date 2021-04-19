Анкара, , 17:50 — REGNUM Великобритания 19 апреля обратилась к Турции с целью получить разрешение на переход своего военного корабля в Черное море в мае. Турция сочла данное обращение не противоречащим конвенции Монтрё и дала согласие на переход. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Ранее США также приняли решение отправить свои военные корабли в этот район, но позже отказались от этого решения.

В последние недели Великобритания приняла решение отправить истребитель в Румынию с целью обеспечить безопасность украинского воздушного пространства.

«Эсминец Type 45 и фрегат Type 23 британского военно-морского флота покинут целевую группу авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземном море в мае, чтобы пересечь пролив Босфор и перейти в Черное море. Истребители F-35B, так же отправленные с борта авианосца HMS Queen Elizabeth, поддержат британские военные корабли в случае возникновения угрозы со стороны России», — указали британские СМИ.

Напомним, президент России Владимир Путин направил в Черное море 15 боевых кораблей, находившихся в Каспийском море, после чего еще два российских корабля в Средиземном море передислоцировались в Чёрное море для дальнейшего укрепления военно-морского флота. Военные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», транспортирующие танки, присоединились к Черноморскому флоту России, базировавшемуся в Севастополе.