Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM В энергомашиностроительной компании «Силовые машины» (входит в состав «Севергрупп») назначили нового генерального директора. Вместо Тимура Липатова, покинувшего компанию по соглашению сторона, гендиректором АО «Силовые машины» назначен Александр Конюхов, ранее работавший заместителем генерального директора по контроллингу ООО «Севергрупп», сообщили в пресс-службе АО.

«Вызовы, стоящие перед АО «Силовые машины», требуют нового подхода и усилий. Уверен, что богатый опыт, знания и энергия Александра Конюхова позволят компании выйти на качественно более высокий уровень работы», — прокомментировал кадровое решение председатель Совета директоров АО «Силовые машины» Алексей Мордашов.

Александр Конюхов родился в 1975 году в г. Клин Московской области, окончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета и аспирантуру Государственной академии нефти и газа им. Губкина. Имеет степень EMBA Стокгольмской Школы экономики.

С 2016 по 2020 год был генеральным директором ПАО «Туполев» и одновременно вице-президентом ОАК по стратегической и специальной авиации. С 2020 года по февраль 2021 занимал должность советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». В феврале 2021 г. был назначен заместителем генерального директора по контроллингу ООО «Севергрупп».

АО «Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, работает в сфере проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция — осуществление комплексных проектов в сфере электроэнергетики.