Владимир, , 17:00 — REGNUM Депутаты Государственной думы, представляющие Владимирскую область, отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале парламента.

Григорий Аникеев («Единая Россия») заработал 2,7 миллиарда рублей. Доход депутата возрос по сравнению с 2019 годом более чем на 300 миллионов рублей. Ему принадлежат три земельных участка, два жилых дома, два жилых помещения, баня, автомобили Hammer H2, Mersedes-Benz G63 AMG, грузовик Skania, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, две моторных лодки, вертолёт, два автомобиля медицинской службы, вездеходный транспортер, полуприцеп медицинской службы, прицеп для перевозки водной техники и грузов, прицеп для перевозки лодки. Ещё один земельный участок депутат арендует, у его ребёнка в безвозмездном пользовании находится квартира.

Владимир Богодухов («Единая Россия») в 2020 году заработал 8,15 млн рублей, сего супруга — более 600 тыс. рублей. В собственности у семьи депутата — квартира в общедолевой собственности, у жены депутата — земельный участок, жилой дом и гараж с погребом.

Алексей Гордеев («Единая Россия») в 2020 году заработал 11 млн 543 тыс. 511рублей, его супруга — 3 млн 962 тыс. 211 рублей. Доход депутата за год снизился более чем на пять миллионов рублей. У депутата в собственности — автомобили АЗЛК Москвич М-403 и ГАЗ М-20 Победа, у его супруги — квартира и два машиноместа.

Михаил Гулевский («Единая Россия») получил 6,6 млн рублей, его супруга — более 500 тыс. рублей. В собственности у депутата находятся квартира, гараж, подземная стоянка и автомобиль Audi A6, у его супруги — земельный участок и жилой дом.

Максим Зайцев (ЛДПР) за год заработал 5,7 млн рублей. Недвижимости и транспорта у него нет, в пользовании находятся две квартиры.

Игорь Игошин («Единая Россия») задекларировал доход в 5,4 миллиона рублей. У него также нет недвижимости и транспорта, а в пользовании у него и двух его детей находится несколько квартир.

Олег Лебедев (КПРФ) получил в 2020 году 5,5 млн рублей, его супруга — 524 тысячи. Депутату принадлежит доля квартиры, его супруге — квартира и автомобиль Subaru Impreza XV, ребёнку — доля квартиры. В пользовании у Лебедева и его ребёнка находятся две квартиры.

Андрей Макаров («Единая Россия») заработал 7,2 млн рублей. Его доходы по сравнению с 2019 годом возросли более чем на 1,5 млн рублей. В собственности у депутата — квартира и автомобиль Lexus LS 500.

Евгений Ревенко («Единая Россия») отчитался о доходе в 5,3 млн рублей, его супруга также заработала 5,3 миллиона. Депутату принадлежит квартира и автомобиль Land Rover Range Rover, его супруге — квартира и автомобиль Land Rover Range Rover Evoque. В пользовании у семьи депутата находятся три квартиры.

Татьяна Сапрыкина («Единая Россия») заработала 5,6 млн рублей, у её супруга доходов нет. В собственности у депутата находятся квартира и гараж, у её супруга — автомобили Volvo 850 и Toyota Camry.