Москва, , 16:59 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена сравнить динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018—2021 годы. Об этом сообщил 19 апреля замруководителя ведомства Тимофей Нижегородцев на совещании в Совете Федерации.

По его словам, для оценки текущей ситуации антимонопольная служба направила ценовые запросы в средства размещения на российских курортах.

В ходе анализа ФАС намеренв определить насколько наблюдаемый сегодня рост цен, связанный с сезонностью, пандемией и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в докризисный период, и «сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка».

В пресс-службе ведомства также сообщили, что ФАС совместно с Ростуризмом приступила к разработке мер, направленных на пресечение возможных недобросовестных практик, например, связанных с односторонней отменой брони номера или тура с целью его перепродажи по более высоким ценам в случае роста спроса.

При этом в ФАС отмечают, что рынок гостиничных услуг является конкурентным. На сегодняшний день на нём нет хозяйствующих субъектов, которые занимали бы доминирующее положение и имели возможность злоупотреблять им, устанавливая монопольно высокие цены.

Сообщается также, что ведомством пока не было выявлено фактов координации между участниками рынка и запрещённых законом соглашений об установлении или поддержании цен.

Читайте также:

ФАС обсудит с авиакомпаниями цены на билеты после закрытия Турции

ФАС предлагает открыть турпоток в страны с низкой заболеваемостью COVID-19