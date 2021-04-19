Москва, , 16:59 — REGNUM ПАО «Московская Биржа» включила городские облигации Москвы в листинг, сообщили 19 апреля в пресс-службе департамента финансов столицы.

«Правлением ПАО «Московская Биржа» принято решение о включении облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы 72-го и 73-го выпусков (государственные регистрационные номера RU25072MOS0 и RU25073MOS0) в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что включение в список первого уровня биржи означает соответствие облигаций требованиям законодательства РФ и требованиям по раскрытию информации эмитентом.

Также в пресс-службе напомнили, что размещение облигаций запланировано на 27 апреля 2021 года.