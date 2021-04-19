Ярославль, , 16:57 — REGNUM Мэрия Ярославля заявила о том, что с начала года в городе устранено 8680 ям общей площадью 4340 квадратных метров. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

Ямочный ремонт City-yaroslavl.ru

Ярославцы уже обратили внимание на то, что количество ям кратно числу отремонтированных квадратных метров — ям больше ровно в два раза. Чем вызвано такое совпадение — случайностью или простым умножением квадратных метров на площадь «средней ямы» — можно только гадать.

Интересно, что на портале госзакупок в приложении к контракту на ремонт дорог асфальтобетонной смесью указан другой объем работ — 4774 квадратных метра. Соглашение о дополнительном объёме между «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» и ООО «Яравтодор» было заключено 9 апреля. Работы уже выполнены и оплачены на общую сумму 7 млн 314 рублей. То ли власти поскромничали в описании своих достижений, то ли ошиблись, то ли оплачены были несуществующие работы.

Если же верить мэрии города, то получается, что в первом квартале 2021 года в день подрядчик ремонтировал 96 с половиной ям, это если работать без выходных и в любую погоду, включая 30-градусные морозы, которые стояли этой зимой. Было ли это на самом деле — судить ярославцам. Или компетентным органам.

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