Балахна, Нижегородская область, , 16:56 — REGNUM Нижегородская межрайонная природоохранной прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» против бывшего руководителя администрации города Балахны.

В надзорном ведомстве отмечают, что чиновник в 2013 году выдал разрешение компании «Управление отходами-НН» на строительство и ввод в эксплуатацию мусорного полигона в Балахнинском районе, несмотря на отсутствие у проекта положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Теперь бывшему главе Балахны грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.