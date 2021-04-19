Киев, , 16:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины направило ноту об объявлении сотрудника посольства России в Киеве персоной «но грата», сообщил 19 апреля официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, это сделано в связи с деятельностью дипломата, несовместимой с его статусом.

«Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов. Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга», — сказал Николенко.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Киев намерен выслать советника посольства РФ Черникова в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге.

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