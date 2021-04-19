Касли, Челябинская область, , 16:55 — REGNUM Бывший замначальника отдела полиции по Каслинскому району Челябинской области стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает областное управление СКР.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что в 2020 году он получил от подчинённых более 38 тыс. рублей — часть выплаченных сотрудникам премий — и распорядился ими по собственному усмотрению.

Сейчас идёт расследование. Также решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.