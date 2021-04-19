Кострома, , 16:59 — REGNUM В Костроме суд не согласился с доводами прокуратуры и вынес более мягкий приговор в отношении чиновницы Росреестра, чем того требовала сторона обвинения — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уголовное дело против двух граждан и служащей, при помощи которой костромичи незаконно завладели чужой квартирой, рассматривалось в Свердловском районном суде. За взятку чиновница приняла и признала достоверным фиктивный договор дарения квартиры умершей костромички, не имевшей наследников. По закону такая квартира должна была перейти государству, но поддельный документ позволил одному из обвиняемых получить жильё в свою собственность.

Прокуратура города Костромы просила суд квалифицировать действия чиновницы как взятку, полученную должностным лицом в крупном размере. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет или крупный штраф. Однако судья решил, что женщина не является должностным лицом, так как она не решала ключевых вопросов по сделке с жильём и занималась только приёмкой и проверкой документов. Суд назначил ей более мягкое наказание — 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей. На приговор суда государственным обвинителем подан протест.

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