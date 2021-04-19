Брюссель, , 16:53 — REGNUM Новые санкции против России пока не готовятся Европейским союзом, сообщил 19 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель «На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций».

Комментируя итоги неформального онлайн-заседания Совета ЕС, глава европейской дипломатии отметил, что тема России активно обсуждалась участниками переговоров, включая вопросы Украины и Чехии. Но при этом вопрос новых санкций не ставился.

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