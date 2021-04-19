Подгорица, , 16:52 — REGNUM «Мы поддерживаем Черногорию и поддерживаем ее путь к Европейскому союзу», — заявил еврокомиссар Оливер Вархейи, подчеркнув, что они ищут решения для обеспечения устойчивости государственного долга Черногории.

«Мы изучаем варианты с правительством Черногории и нашими партнерами, чтобы найти возможные решения для инвестиционных проектов страны, обеспечить устойчивость ее государственного долга и устранить риски прошлых договоренностей, соблюдая политику и финансовые правила ЕС», — написал Вархелджи.

Напомним, недавно Черногория направила в Еврокомиссию официальный запрос с просьбой о помощи европейских институтов в урегулировании китайского долга.

Еврокомиссия должна дать ответ Черногории до конца апреля.