Волгоград, , 16:53 — REGNUM Новым руководителем унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области» назначен Сергей Сивоконь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе администрации региона.

На этом посту Сергей Сивоконь сменил Алексея Конотопкина, который руководил фондом с 2016 года, а 16 апреля 2020 года написал заявление на увольнение по собственному желанию. В разные годы Сергей Сивоконь работал вице-мэром Волгограда, был заместителем главы администрации Городищенского района и главой рабочего посёлка Городище. Затем чиновник трудился в должности заместителя председателя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, а с января 2020 года — ушёл в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Волжского межрегионального управления автодорожного надзора.

С 1 января 2021 года плата за капремонт в Волгоградской области увеличилась на 45 копеек до 7,01 рубля за квадратный метр.