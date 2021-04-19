Москва, , 16:50 — REGNUM Нотариусы выявили попытки подделать QR коды на нотариальных документах. Как заявили ИА REGNUM 19 апреля в Федеральной нотариальной палате, выявлен новый способ мошенничества с нотариальными документами: «Злоумышленники подделывали и сам документ, и QR код на нем. Сканируя его, человек попадал на специально созданный мошенниками фейковый сайт, интерфейс которого копировал вид настоящего сервиса проверки QR-кодов Единой информационной системы нотариата».

В ФНП уточнили, что появившиеся подделки были сразу же выявлены нотариусами, так как при совершении нотариального действия нотариус проверяет подлинность документа иным образом, и нанести с их помощью ущерб гражданам злоумышленникам не удалось.

«Риски для граждан возникают тогда, когда они совершают какие-то действия, например, по предъявленной доверенности, без участия нотариуса. Чтобы избежать поддельных QR кодов, Федеральная нотариальная палата рекомендует гражданам самостоятельно проверять представленные им доверенности, согласия, договоры и другие удостоверенные нотариусом документы только через ее официальный сайт: notariat.ru. Для самостоятельной достоверной проверки нотариального документа с QR кодом необходимо зайти в соответствующий раздел сайта Федеральной нотариальной палаты — «проверка QR», разрешить сервису доступ к камере вашего устройства (смартфона или компьютера) и отсканировать с ее помощью QR код на документе», — подчеркнули в ФНП.

Как оказалось, злоумышленники пытались воспользоваться тем, что люди будут сканировать QR код, не пользуясь сервисом на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Напомним, с 29 декабря 2020 года на большинстве нотариальных документов в бумажной форме появилась специальная маркировка — QR-код, в котором зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса.