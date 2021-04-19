Москва, , 16:49 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает рассмотреть возможность открытия туристических направлений в страны с благоприятной ситуацией по COVID-19 на фоне приостановки авиасообщения с Турцией. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе ведомства.

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«Антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на совещании в Совете Федерации сообщил, что ведомство 21 апреля проведёт совещание с представителями авиакомпаний по вопросу влияния приостановки авиасообщения с Турцией на стоимость билетов.

По его словам, в случае роста цен антимонопольная служба «будет готова предложить какие-то меры».

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