Москва, , 16:49 — REGNUM Генерального директора частной фирмы в Москве ожидает суд по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с поставками медицинских масок. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По данным прокуратуры, 32-летний ранее судимый мужчина обвиняется в серии преступлений. Так, 8 февраля 2020 года на территории торгового комплекса он получил 9,1 млн рублей от трёх иностранных граждан за поставку медицинских масок. При этом установлено, что обязательства мужчина не собирался исполнять. Позже потерпевшие ему передали и перевели ещё 3,7 млн и 2,1 млн рублей.

Также он заключил договор с другой организацией на поставку медицинских масок. 18 марта 2020 года он получил в рамках соглашения 28,5 млн рублей.

«Не намереваясь исполнять заключенное соглашение, обвиняемый совместно с неустановленными лицами заключил с этой же фирмой второе соглашение на поставку медицинских масок, на основании которого 20 марта 2020 года на расчётный счёт его фирмы перечислены более 194,8 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Обязательства по договорам исполнены не были. Дело передано для рассмотрения в Бабушкинский суд Москвы.