Москва, , 16:48 — REGNUM Арбитр Михаил Вилков 18 апреля был пожизненно отстранен от судейской деятельности. Отстранение арбитра от работы подтвердил глава судейского комитета Российского Футбольного Союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Комментарии главы судейского комитета РФС Хачатурянца изданию «Чемпионат»: «Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать ни матчи РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение».

17 апреля Михаил Вилков отработал на матче 26 тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Ростов», который проходил в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершился победой «железнодорожников» со счетом 4:1. На 52 минуте встречи футболист «Ростова» Армин Гигович был удален с поля после второго предупреждения.