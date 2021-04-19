Киев, , 16:48 — REGNUM Украине не стоит ожидать от Европы военной помощи в случае резкого обострения ситуации в Донбассе, заявил 19 апреля вице-премьер-министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».

Резников заявил, что для официального Киева очевидно, что «никто из ЕС не придет с автоматами» защищать Украину.

«Я думаю, получать определенную серьезную помощь от ЕС технического и финансового характера — это мы точно можем ожидать», — сказал вице-премьер.

Представитель правительства Украины также заявил о важности усиления западных санкций против России.

«Они (Россия) уже имеет иммунитет от тех санкций, которые введены раньше… они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно — это усиление тех санкций, включая отказ от достройки «Северного потока-2»», — уточнил Резников.

ИА REGNUM напоминает, что 13 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе Украине будет нужна «практическая поддержка» от других стран, а не только выражения обеспокоенности. Также в правительстве Украины заявляли, что официальный Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России.