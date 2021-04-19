Москва, , 16:43 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой поддержал инициативу о выплате родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от продолжительности трудового стажа.

«Единая Россия» поддержит это предложение. Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к Президенту обратимся», — заявил Андрей Турчак.

В свою очередь председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что в организацию поступают тысячи обращений по этому поводу. По ее словам, этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.

«Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка», — отметила Татьяна Буцкая. Она также поблагодарила руководство партии за инициативы по поддержке семей с детьми.

Директор по развитию ВОО «Союз отцов» Алексей Чегодаев считает инициативу партии «Единая Россия» правильной и своевременной.

«Все мы знаем, как важно сейчас не терять доход, особенно, учитывая, как много имеется неполных браков, и как, соответственно, важна поддержка родителей в полном объеме со стороны работодателей. Конечно, есть вопросы к механике, как это будет реализовываться, но я надеюсь, что работодатели найдут такие возможности, и пониманием отнесутся к такой ситуации. И, конечно, пандемия очень хорошо показала, как важно люди часто увлечены работой и карьерой, и это вполне объяснимо. Но, как родители, мы часто упускаем время, и потом понимаем, как нам не хватает контакта с детьми, и надо использовать все возможные моменты для формирования здоровья и формирования отношений», — подчеркнул Алексей Чегодаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, в 2020 году по инициативе «Единой России» в два раза — до 6,7 тысяч рублей — увеличено пособие по уходу за детьми до 1,5 лет. Также был увеличен максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей. Помимо этого, вступил в силу закон «Единой России», который дает право семье на устройство детей в один детский сад и одну начальную школу, если в них уже обучаются их братья и сестры. Прием по новым правилам начался с 1 апреля 2021 года.

Сейчас партия занимается вопросом законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны. Планируется, что статус будет подтверждаться удостоверением, действительным во всех регионах. Это решит проблему, когда при смене места жительства и переезде в другой субъект РФ родителям приходится заново подтверждать многодетность.