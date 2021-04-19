Москва, , 16:57 — REGNUM Популярный TikTok-блогер Аня Pokrov станет ведущей телеканала «Жара». Об этом 19 апреля пишет издание Elle Girl.

По данным СМИ, участница Dream Team House станет ведущей программы «Русский Топ» — еженедельного музыкального чарта. Первый выпуск с участием блогера выйдет 24 апреля.

Ранее Аня Pokrov записала песню совместно с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Композиция называется «Так сильно».

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