Москва, , 16:43 — REGNUM Российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, шедшие к границам России, сообщает 19 апреля Национальный центр управления обороной.

Два воздушных объекта, приближающиеся к государственной границе РФ, были обнаружены техническими средствами контроля.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря», — рассказали российские военные.

После того как иностранные воздушные разведчики отвернули от госграницы Российской Федерации, МиГ-31 вернулся на свою авиабазу.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — пояснили в Центре.

Подчеркивается, что весь полет российского истребителя был выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

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