Брюссель, , 16:42 — REGNUM «Крупнейшим в истории» назвал развёртывании ВС РФ на границе с Украиной верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 19 апреля на пресс-конференции.

Комментируя ситуацию на Украине, глава европейской дипломатии заявил, что на её границе в настоящее время находятся свыше 150 тысяч российских военных. Он заявил, что Брюссель обеспокоен «риском дальнейшей эскалации».

Боррель «Я не могу сказать, откуда у эта цифра, но это крупнейшее развёртывание сил, которое было когда-либо».

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